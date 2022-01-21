Розвідка Міноборони: Росія завозить на окупований Донбас танки, артилерійські установки та пальне
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
SOPA Images / Contributor / Getty Images
Головне управління розвідки Міністерства оборони заявило, що командування Збройних сил Росії перекидає до окупованого Донбасу танки та самохідні артилерійські установки.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
«Зокрема, з початку поточного місяця окупанти приховано завезли залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з’єднань і частин першого (Донецьк) та другого (Луганськ) «армійських корпусів» понад сім тисяч тонн пального, декілька одиниць танків і самохідних артилерійських установок, інше озброєння і боєприпаси, у тому числі для артилерійських систем і мінометів», — йдеться в повідомленні ГУР.
Крім того, окупанти ведуть «активний набір найманців» в Росії через мережу вербувальних центрів. Після проходження інтенсивних курсів підготовки в навчальних центрах їх відправляють на окуповану територію Донецької та Луганської областей.
- Західні ЗМІ з посиланням на анонімні джерела повідомили про підготовку Кремлем наступу на Україну на кількох фронтах «у січні-лютому» 2022 року із залученням до 175 тисяч військових. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. США та країни Євросоюзу попередили Росію про наслідки та санкції.
- У спільному розслідуванні «Радіо Свобода» та Conflict Intelligence Team (CIT) журналісти зʼясували, що російські війська перебувають вже за 40 кілометрів від кордону з Україною і прибули туди «у відрядження на 6—9 місяців».
- Адміністрація президента США Джо Байдена має дані від американської розвідки про те, що Росія підготувала групу бойовиків для провокації на Донбасі. Вони «під чужим прапором» мають провести спецоперацію на Донбасі, яка дасть підстави для масштабного вторгнення в Україну.