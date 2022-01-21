Росія вимагає вивести війська НАТО з Болгарії та Румунії

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ТАСС

Пропозиції Росії щодо «гарантій безпеки» мають на увазі виведення військ НАТО з Болгарії та Румунії, які приєдналися до альянсу після 1997 року.

Про це заявили в МЗС Росії, передає російське агентство РИА Новости.

«Йдеться про виведення іноземних сил, техніки та озброєнь та інші кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 рік на території країн, які не були членами НАТО на зазначену дату. До таких належать і Болгарія, і Румунія», — йдеться у відповідях міністерства на запитання агентства.

17 грудня 2021 року МЗС Росії опублікувало проєкти договорів із США та НАТО про так звані гарантії безпеки. У проєкті договору зі США зазначається лише нерозширення НАТО на схід і колишні пострадянські країни (в тому числі — Україну), тоді як проєкт договору з НАТО виключає будь-яке розширення Альянсу.

У проєкті, зокрема йшлося, про те, що НАТО має взяти на себе зобов'язання не розміщувати свої збройні сили та зброю на території всіх інших держав Європи, які не були членами альянсу станом на 27 травня 1997 року. Відповідно до цієї вимоги, до таких країн належать Литва, Латвія, Естонія, Болгарія, Румунія, Словаччина, Чехія, Угорщина, Словенія, Хорватія, Албанія, Чорногорія та Північна Македонія.

Окремо Росія просить США не створювати військові бази на теренах пострадянських країн і не розгортати ядерну зброю за кордоном. США та НАТО відповіли, що «не підуть на компроміс за ключовими принципами, на яких будується європейська безпека».