Росія заявила про завершення виведення своїх військ із Казахстану
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
У Росії заявили про завершення виведення своїх військ сил ОДКБ із Казахстану.
Про це повідомляє Міноборони Росії.
Відомство опублікувало відео, на якому, як стверджується, останні чотири російські військово-транспортні літаки з військовими на борту залишають Казахстан. На них полетіло й командування військ.
У Міноборони повідомляють, що російські Іл-76 і Ан-124 виконали понад 100 рейсів, щоб вивезти з країни контингент ОДКБ. Вони вивозили війська Вірменії, Білорусі і Таджикистану. Підрозділ Киргизстану повернувся на батьківщину маршем на техніці.
Як повідомляє Informburo.kz, в Алмати, де під час протестів відбувалися найзапекліші сутички, знято режим НП. Аеропорт міста тепер працює у штатному режимі, але в'їзд автомобілів на його територію поки що обмежений.
- Президент Казахстану покликав на допомогу сили ОДКБ 5 січня — у розпал антиурядових протестів. За його словами, чисельність військ ОДКБ не мала перевищити 2 500 осіб. ЗМІ писали, що «миротворці» можуть бути використані для придушення демонстрацій, але з цим впоралися казахстанські військові і силовики. Західні країни побоювалися, що Росія, ввівши своїх «миротворців», може надовго залишитися в Казахстані.
- 12 січня генсек ОДКБ оголосив про початок виведення колективних сил із країни.
- 15 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що операцію ОДКБ було розроблено протягом години особисто ним і Володимиром Путіним.