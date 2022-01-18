ICAO закінчила звіт про примусову посадку літака Ryanair у Мінську з опозиціонером Протасевичем

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Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) закінчила звіт про примусову посадку в Мінську літака Ryanair, в якому заарештували опозиціонера Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу.

ICAO повідомила, що надала доповідь 193 членам, включаючи 36 країн, які входять до ради організації.

Звіт було підготовлено спеціальною групою, яка складається з експертів ICAO в галузі авіаційної безпеки, експлуатації повітряних суден, аеронавігації і міжнародного повітряного права.

31 січня відбудуться дискусії і засідання представників ради ICAO для розгляду зазначеного звіту, після чого будуть розглянуті подальші дії щодо Білорусі. Того ж дня розглянуть і запит Білорусі, яка вважає незаконними санкції за посадку рейсу.