«Доказів немає». Росія заперечує свою причетність до кібератаки на урядові сайти України

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Речник Кремля Дмитро Пєсков в інтервʼю CNN заявив, що Росія непричетна до масштабної кібератаки на Україну .

Фрагмент розмови опублікувало видання The Hill у Twitter.

Пєсков зазначив, що чув звинувачення з боку України, але хотів би бачити чіткі докази причетності Росії до цього.

«Ми не маємо до цього жодного стосунку. Росія не має до цього жодного стосунку», — сказав він, додавши, що українці «звинувачують Росію практично у всьому».

Служба безпеки України вже розслідує причетність спецслужб Росії до атаки.