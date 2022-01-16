«Доказів немає». Росія заперечує свою причетність до кібератаки на урядові сайти України
- Автор:
- Софія Телішевська
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Wikimedia
Речник Кремля Дмитро Пєсков в інтервʼю CNN заявив, що Росія непричетна до масштабної кібератаки на Україну .
Фрагмент розмови опублікувало видання The Hill у Twitter.
Пєсков зазначив, що чув звинувачення з боку України, але хотів би бачити чіткі докази причетності Росії до цього.
«Ми не маємо до цього жодного стосунку. Росія не має до цього жодного стосунку», — сказав він, додавши, що українці «звинувачують Росію практично у всьому».
Служба безпеки України вже розслідує причетність спецслужб Росії до атаки.
- У ніч із 13 на 14 січня невідомі хакери зламали сайти українських міністерств і державних структур. На них вони залишили повідомлення російською, українською і польською мовами про нібито злив особистих даних у мережу. Не працювали сайти кількох міністерств — освіти і науки, закордонних справ, аграрної політики, а також Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, «Дії» та інші.
- Від кібератаки також постраждав сайт мера Києва. Він упевнений, що це зробила Росія. Секретар РНБО Данілов також упевнений у причетності Росії.
- Центр стратегічних комунікацій також вважає, що за атакою може стояти Росія. Метою атаки там назвали дестабілізацію внутрішньої ситуації. Причиною вважають нещодавню поразку Росії на переговорах про майбутню співпрацю України з НАТО.
- Державна служба спеціального звʼязку і захисту інформації заявила, що витоку даних не сталося.
- США, НАТО і Євросоюз засудили атаку та заявили, що надають техпідтримку Україні.