Білий дім поки не може назвати відповідальних за кібератаку на урядові сайти України. СБУ розслідує причетність Росії

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Allie_Caulfield / Flickr

У Раді національної безпеки США заявили, що поки що рано говорити про відповідальних за кібератаку на урядові сайти України. Наразі західні фахівці спільно з українськими лише оцінюють її наслідки.

Про це повідомляє «Голос Америки».

«США та наші союзники та партнери занепокоєні цією кібератакою, президента вже поінформовано. Ми контактуємо з українською стороною і запропонували нашу підтримку на час розслідування Україною наслідків [...]. Наразі ми не можемо назвати відповідальних. Ми продовжуємо оцінку наслідків разом із українською стороною, але схоже, що вони мають обмежений характер, а робота сайтів відновлюється», — заявили у Білому домі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у коментарі заявив, що за атакою стоїть Росія.

«Цілком зрозуміло, у нас є єдина країна, яка на сьогоднішній день цим питанням може займатися в такому обсязі», — сказав він, додавши, що РФ цього разу не досягла поставленого завдання.

Служба безпеки розслідує причетність спецслужб Росії. За її даними, всього було атаковано понад 70 сайтів, у роботу 10 з них вдалося втрутитися.

«Мала місце так звана supply chain attack, тобто атака через ланцюжок поставок. Зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування вебресурсів, постраждалих внаслідок атаки [...]. Наразі можна говорити, що є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами РФ», — йдеться у повідомленні.