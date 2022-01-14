Білий дім поки не може назвати відповідальних за кібератаку на урядові сайти України. СБУ розслідує причетність Росії
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- Костя Андрейковець
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Allie_Caulfield / Flickr
У Раді національної безпеки США заявили, що поки що рано говорити про відповідальних за кібератаку на урядові сайти України. Наразі західні фахівці спільно з українськими лише оцінюють її наслідки.
Про це повідомляє «Голос Америки».
«США та наші союзники та партнери занепокоєні цією кібератакою, президента вже поінформовано. Ми контактуємо з українською стороною і запропонували нашу підтримку на час розслідування Україною наслідків [...]. Наразі ми не можемо назвати відповідальних. Ми продовжуємо оцінку наслідків разом із українською стороною, але схоже, що вони мають обмежений характер, а робота сайтів відновлюється», — заявили у Білому домі.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у коментарі заявив, що за атакою стоїть Росія.
«Цілком зрозуміло, у нас є єдина країна, яка на сьогоднішній день цим питанням може займатися в такому обсязі», — сказав він, додавши, що РФ цього разу не досягла поставленого завдання.
Служба безпеки розслідує причетність спецслужб Росії. За її даними, всього було атаковано понад 70 сайтів, у роботу 10 з них вдалося втрутитися.
«Мала місце так звана supply chain attack, тобто атака через ланцюжок поставок. Зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування вебресурсів, постраждалих внаслідок атаки [...]. Наразі можна говорити, що є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами РФ», — йдеться у повідомленні.
- У ніч із 13 на 14 січня невідомі хакери зламали сайти українських міністерств і державних структур. На них вони залишили повідомлення російською, українською і польською мовами про нібито злив особистих даних у мережу. Не працювали сайти кількох міністерств — освіти і науки, закордонних справ, аграрної політики, а також Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, «Дії» та інші.
- Від кібератаки також постраждав сайт мера Києва. Він упевнений, що це зробила Росія.
- Центр стратегічних комунікацій також вважає, що за атакою може стояти Росія. Метою атаки там назвали дестабілізацію внутрішньої ситуації. Причиною вважають нещодавню поразку Росії на переговорах про майбутню співпрацю України з НАТО.
- Державна служба спеціального звʼязку і захисту інформації заявила, що витоку даних не сталося.
- МЗС Польщі засудило атаку. Після цього в Польщі зафіксували масштабний витік даних про озброєння польської армії, боєприпаси, запчастини для бойових машин і спеціалізоване програмне забезпечення.
- Наприкінці грудня видання The New York Times попереджало, що Росія готує масштабні кібератаки на енергетичну систему й урядові вебресурси України. За даними газети, США і Велика Британія відправили в Україну експертів з кібервійни, щоб підготувати українських фахівців до атак хакерів. Експерти цього місяця зазначають сильну активізацію російських хакерів, які можуть бути повʼязані з Головним розвідуправлінням РФ.