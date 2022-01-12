Генеральний секретар ОДКБ повідомив про початок виводу «миротворців» із Казахстану
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась 12 січня повідомив президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву про початок виведення із країни «миротворчого контингенту».
Про це йдеться в заяві пресслужби президента Казахстану.
Крім цього, Токаєв почав достроково знімати надзвичайний стан у регіонах зі «стабільною ситуацією» — першим його скасовують у Західно-Казахстанській та Павлодарській областях, з 7 ранку 13 січня.
Раніше Токаєв заявив, що виведення військових заплановано на четвер, 13 січня, а також позитивно оцінив роль «миротворців» у стабілізації ситуації у країні.
- У Казахстані 2 січня розпочалися масштабні протести проти підвищення вартості палива, але вже через день вони переросли у повстання проти режиму. Спочатку в питанні палива влада пішла на поступки, але вже 5 січня президент назвав протестувальників «терористами» і покликав на допомогу війська країн ОДКБ. У містах силовики та військові активно застосовували проти людей бойову зброю.
- Точна кількість загиблих під час протестів досі залишається невідомою. Влада повідомляла про загибель 16 силовиків і двох військових, а також 26 «озброєних людей». Дитяча омбудсман повідомляла про загибель щонайменше трьох дітей. 9 січня керований урядом Telegram-канал видав інформацію про загибель 164 людей, але Міністерство охорони здоровʼя її спростувало.
- 9 січня влада Казахстану заявила, що в усіх регіонах країни ситуація стабілізувалася і перебуває під контролем. В Алмати триває «зачистка», але перестрілок і великих зіткнень уже немає.