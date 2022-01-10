Телескоп Hubble сфотографував спіральну галактику у сузірʼї Овен

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NASA

Космічний телескоп Hubble завдяки своїй ширококутовій універсальній камері WFC3 зробив фотографію спіральної галактики NGC 976, яка розташована у сузірʼї Овен.

Про це повідомляє обсерваторія Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Сфотографована галактика розташована майже за 150 мільйонів світлових років від Чумацького Шляху.

Galactic Tranquility NASA

У NGC 976 наприкінці життя масивних зірок стався вибух наднової. Цей процес може на короткий період затьмарити цілі галактики.

Дослідники зазначили, що наднові зірки відповідають за створення важких елементів, які входять до складу наступних поколінь зірок і планет.

Телескоп Hubble вивели на орбіту 24 квітня 1990 року, відтоді він надсилає на Землю мільйони унікальних знімків, які значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту. Апарат уже провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних обʼєктів.