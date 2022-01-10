Протести в Казахстані: силовики затримали майже 8 тисяч людей, в країні оголошено жалобу

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З початку протестів у Казахстані силовики затримали 7 939 осіб. Частину людей затримано «за участь у заворушеннях», понад тисячу людей — за нібито терористичні атаки і бандитизм.

Видання Informburo.kz із посиланням на МВС Казахстану повідомляє, що в Алмати під час рейдів затримали 508 учасників «терористичних атак, мародерства та інших злочинів». У них вилучили 22 одиниці вогнепальної зброї.

У Східно-Казахстанській області затримали понад тисячу людей.

Влада запевняє, що ситуація у всіх регіонах країни контрольована, але водночас поліція проводить рейди із затримання людей. Військові залишаються на постах у містах (на вʼїздах і площах).

Державний секретар Казахстану Ерлан Карін заявив, що країна зіткнулася з гібридною терористичною атакою. «Тут має місце змова внутрішніх і зовнішніх сил, оскільки брали участь як казахстанські, так і іноземні громадяни», — сказав Карін.

Сьогодні, 10 січня, у Казахстані — День жалоби. Точна кількість загиблих під час протестів досі залишається невідомою.

Влада повідомляла про загибель 16 силовиків і двох військових, а також 26 «озброєних людей». Дитячий омбудсмен повідомляла про загибель трьох дітей. 9 січня курований урядом Telegram-канал видав інформацію про загибель 164 осіб, але Міністерство охорони здоровʼя спростувало цю інформацію.

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