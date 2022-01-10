Протести в Казахстані: силовики затримали майже 8 тисяч людей, в країні оголошено жалобу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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З початку протестів у Казахстані силовики затримали 7 939 осіб. Частину людей затримано «за участь у заворушеннях», понад тисячу людей — за нібито терористичні атаки і бандитизм.
Видання Informburo.kz із посиланням на МВС Казахстану повідомляє, що в Алмати під час рейдів затримали 508 учасників «терористичних атак, мародерства та інших злочинів». У них вилучили 22 одиниці вогнепальної зброї.
У Східно-Казахстанській області затримали понад тисячу людей.
Влада запевняє, що ситуація у всіх регіонах країни контрольована, але водночас поліція проводить рейди із затримання людей. Військові залишаються на постах у містах (на вʼїздах і площах).
Державний секретар Казахстану Ерлан Карін заявив, що країна зіткнулася з гібридною терористичною атакою. «Тут має місце змова внутрішніх і зовнішніх сил, оскільки брали участь як казахстанські, так і іноземні громадяни», — сказав Карін.
Сьогодні, 10 січня, у Казахстані — День жалоби. Точна кількість загиблих під час протестів досі залишається невідомою.
Влада повідомляла про загибель 16 силовиків і двох військових, а також 26 «озброєних людей». Дитячий омбудсмен повідомляла про загибель трьох дітей. 9 січня курований урядом Telegram-канал видав інформацію про загибель 164 осіб, але Міністерство охорони здоровʼя спростувало цю інформацію.
- У Казахстані 2 січня почалися масштабні протести проти підвищення вартості палива, але вже через день вони переросли у повстання проти провладного режиму. Протестувальники вийшли на вулиці з вимогою відставки всього уряду, включно із фактичним лідером Нурсултаном Назарбаєвим і президентом Касим-Жомартом Токаєвим.
- 4 січня по всій країні почалися зіткнення із силовиками, спроби захоплення адмінбудівель і мародерство. Президент Казахстану назвав протестувальників «терористами» і запросив на допомогу війська країн ОДКБ. Казахстанські силовики й армія застосували зброю проти мітингарів, а в Алмати 6 січня почалася «зачистка».
- Прокуратура Казахстану порушила справи про масові заворушення і тероризм, а президент Токаєв наказав відкривати вогонь по протестувальниках без попередження.
- 9 січня влада Казахстану заявила, що в усіх регіонах країни ситуація стабілізувалася і перебуває під контролем. В Алмати триває «зачистка», але перестрілок і великих зіткнень уже немає. Військам сил ОДКБ доручили взяти під охорону стратегічні обʼєкти.