У Борисполі приземлився літак із Казахстану з українцями. Заплановано ще два рейси

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В Україну прибув літак із Казахстану з 33 українцями на борту.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

«Наступні рейси з Нур-Султану заплановані на 13 і 16 січня. Працюємо над організацією повернення решти українців, які звернулися по допомогу, особливо в Алмати. Україна не кидає своїх, це непорушний принцип», — наголосив він.

Зазначимо, згідно з даними на табло міжнародного аеропорту «Бориспіль», літак приземлився о 20:42.