У Борисполі приземлився літак із Казахстану з українцями. Заплановано ще два рейси
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Videvo
В Україну прибув літак із Казахстану з 33 українцями на борту.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter.
«Наступні рейси з Нур-Султану заплановані на 13 і 16 січня. Працюємо над організацією повернення решти українців, які звернулися по допомогу, особливо в Алмати. Україна не кидає своїх, це непорушний принцип», — наголосив він.
Зазначимо, згідно з даними на табло міжнародного аеропорту «Бориспіль», літак приземлився о 20:42.
- У Казахстані 2 січня почалися масштабні протести проти підвищення вартості палива, але вже через день вони переросли у повстання проти провладного режиму. Протестувальники вийшли на вулиці з вимогою відставки всього уряду, включно із фактичним лідером Нурсултаном Назарбаєвим і президентом Касим-Жомартом Токаєвим.
- 4 січня по всій країні почалися зіткнення із силовиками, спроби захоплення адмінбудівель і мародерство. Президент Казахстану назвав протестувальників «терористами» і запросив на допомогу війська країн ОДКБ. Казахстанські силовики й армія застосували зброю проти мітингарів, а в Алмати 6 січня почалася «зачистка».
- Прокуратура Казахстану порушила справи про масові заворушення і тероризм, а президент Токаєв наказав відкривати вогонь по протестувальниках без попередження.
- 9 січня влада Казахстану заявила, що в усіх регіонах країни ситуація стабілізувалася і перебуває під контролем. В Алмати триває «зачистка», але перестрілок і великих зіткнень уже немає. Військам сил ОДКБ доручили взяти під охорону стратегічні обʼєкти. За сім днів протестів затримали 5,8 тисячі людей, зокрема іноземців. Українців серед них немає.