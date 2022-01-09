В Борисполе приземлился самолет из Казахстана с украинцами. Запланировано еще два рейса

В Украину прибыл самолет из Казахстана с 33 украинцами на борту.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.
«Следующие рейсы из Нур-Султана запланированы на 13 и 16 января. Работаем над организацией возвращения остальных обратившихся за помощью украинцев, особенно в Алматы. Украина не бросает своих, это незыблемый принцип», — подчеркнул он.
Отметим, согласно данным на табло международного аэропорта «Борисполь», самолет приземлился в 20:42.
- В Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против провластного режима. Протестующие вышли на улицы с требованием отставки всего правительства, включая фактического лидера Нурсултана Назарбаева и президента Касым-Жомарта Токаева.
- 4 января по всей стране начались столкновения с силовиками, попытки захвата админзданий и мародерство. Президент Казахстана назвал протестующих «террористами» и призвал на помощь войска стран ОДКБ. Казахстанские силовики и армия применили оружие против митингующих, а в Алматы 6 января началась «зачистка».
- Прокуратура Казахстана возбудила дела о массовых беспорядках и терроризме, а президент Токаев приказал открывать огонь по протестующим без предупреждения.
- 9 января власти Казахстана заявили, что во всех регионах страны ситуация стабилизировалась и находится под контролем. В Алматы продолжается «зачистка», но перестрелок и больших столкновений уже нет. Войскам сил ОДКБ поручили взять под охрану стратегические объекты. За семь дней протестов задержали 5,8 тысячи человек, в том числе иностранцев. Украинцев среди них нет.