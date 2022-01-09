В Борисполе приземлился самолет из Казахстана с украинцами. Запланировано еще два рейса

В Украину прибыл самолет из Казахстана с 33 украинцами на борту.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

«Следующие рейсы из Нур-Султана запланированы на 13 и 16 января. Работаем над организацией возвращения остальных обратившихся за помощью украинцев, особенно в Алматы. Украина не бросает своих, это незыблемый принцип», — подчеркнул он.

Отметим, согласно данным на табло международного аэропорта «Борисполь», самолет приземлился в 20:42.