Лідери країн пострадянського «аналога НАТО» 10 січня проведуть онлайн-конференцію. У ній візьме участь Путін
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Пресслужба президента Російської Федерації
У понеділок, 10 січня, лідери країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) проведуть онлайн-саміт у форматі відеоконференції.
Про це повідомили у пресслужбі Кремля.
«На сесії буде обговорено питання «Про ситуацію в Республіці Казахстан та заходи щодо її нормалізації», — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що в онлайн-конференції візьме участь президент Росії Володимир Путін.
Нагадаємо, 8 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв поговорив телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним. Під час розмови вони домовилися провести онлайн-саміт ОДКБ.
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