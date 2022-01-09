Єврокомісар Боррель: скликання Ради РФ — НАТО не означає схвалення пропозицій Кремля, а безпеку в Європі без європейців не обговорюватимуть

Новини

«Бабель»

Діалог з Росією на засіданні Ради Росія — НАТО не передбачає будь-якого схвалення російських пропозицій, а пропонує платформу для дипломатичних дискусій.

Про це заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, який на початку січня вперше побував на Донбасі.

«Деякі російські пропозиції несумісні з фундаментальними принципами європейської безпеки, зокрема Гельсінським Заключним актом 1975 року», — зауважив Верховний комісар Європейського Союзу з питань зовнішньої політики.

Також він зазначив, що Росія «навмисно виключила будь-яку згадку про ЄС» у «проєктах договорів», представлених у грудні минулого року.

На думку Борреля, це може свідчити про намір Росії «повернути час назад, повернутися до старої логіки холодної війни».

«Російська влада прагне повернути навспак еволюцію, що відбувалася з 1990 року — зашкодити європейській єдності та порушити незалежність і суверенітет колишніх радянських республік. Такий тип розмежування сфер впливу не має відношення до 2022 року», — запевнив він.

Водночас єврокомісар наголосив, що «нічого не обговорюватиметься про безпеку в Європі без європейців».

«Ми домовилися зі США та нашими партнерами, що такі обговорення триватимуть за координації та участі ЄС. Крім того, не має бути жодних обмежень незалежності України чи її права визначати свій зовнішньополітичний вибір. І звичайно, будь-яка дискусія про Україну має вимагати присутності України за столом переговорів», — додав глава дипломатії ЄС.

Окремо Боррель повідомив, що безпекова ситуація у Східній Європі стане головною темою неформальних зустрічей із міністрами закордонних справ та оборони країн ЄС наступного тижня у французькому Бресті, а також назвав Росію учасницею війни на Донбасі

«Не може бути жодних сумнівів у тому, що Росія є стороною цього конфлікту, а не посередником, як вона часто стверджує. Будь-яка подальша агресія проти України матиме величезні наслідки та великі витрати для Росії. Ми тісно координуємо наш підхід із трансатлантичними та іншими партнерами-однодумцями. Безпеки Європи немає без безпеки України», — сказав він.