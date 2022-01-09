Авіакатастрофа МАУ: Іран не веде переговори з Міжнародною групою через Британію
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- Костя Андрейковець
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ISNA / AFP via Getty Images
Іран відмовляється брати участь у переговорах із Міжнародною групою з координації і допомоги жертвам рейсу PS752 нібито через присутність у ній Великої Британії. З цієї ж причини іранська сторона офіційно не визнає цієї групи.
Про це в інтервʼю УНН розповів посол Ірану в Україні Манучехр Мораді.
За його словами, Іран, як і багато країн світу, не визнає подвійного громадянства і особи з подвійним громадянством, вважаються іранськими громадянами.
«У зв’язку з цим, жодного британського громадянина серед загиблих немає, оскільки ті особи, про яких Британія говорить, що це її громадяни, згідно з правовими нормами, є іранськими громадянами. Присутність Британії в координаційній групі ми не можемо сприйняти, тому склад міжнародної групи з координації по своїй суті є сумнівним», — сказав Мораді.
Іран вважає, в літаку було 146 іранців, 11 українців, 10 афганців, пʼятеро канадців і четверо шведів. Крім цього, Іран має питання до Канади — вона не сприймається іранською владою, оскільки веде нібито відверто ворожу політику.
Мораді зазначив, що спільна заява Міжнародної групи про відмову Ірану від участі у переговорах не є правильною. Іранська сторона готова до переговорів із Канадою, Швецією і Україною, але з кожною окремо.
Раніше Міжнародна група заявила, що Іран відмовився від переговорів щодо компенсацій. Іранська сторона це заперечує.
- 8 січня 2020 року у столиці Ірану після зльоту двома ракетами ППО був збитий пасажирський рейс МАУ PS752. Усі 176 осіб (зокрема 57 громадян Канади) на борту загинули. Кілька днів по тому Іран визнав, що його війська випадково збили літак. Розвідки США та країн Євросоюзу ще 9 січня повідомляли, що у трагедії винні військові. Українська влада заявила про відповідальність Ірану 11 січня.
- У Міністерстві оборони Ірану вважають відповідальним за трагедію оператора ракетної системи, який порушив правила ведення вогню «без дозволу». Комплекс ППО «забули» переналаштувати після переміщення, тому він помилково визначив літак як ціль.
- 17 березня 2021 року Іран оприлюднив остаточний звіт щодо авіакатастрофи. Україна назвала його цинічним і маніпулятивним. Незабаром МЗС України звинуватило Іран у маніпуляціях і відмові від співпраці в розслідуванні.
- 8 січня 2022 року Офіс генпрокурора назвав імена ймовірних виконавців злочину.