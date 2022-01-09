Авіакатастрофа МАУ: посол Ірану заявив, що жодна постраждала українська сімʼя не зверталася за компенсацією
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- Костя Андрейковець
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Anadolu Agency / Contributor / Getty Images
Посол Ірану в Україні Манучехр Мораді заявив, що жодна із сімей громадян України, які загинули в катастрофі рейсу PS752, не зверталася за компенсацією до іранських органів.
Про це він повідомив в інтервʼю УНН.
«Щодо того, яка кількість родин отримала зазначену суму [$150 тисяч], у мене немає точних даних, оскільки цей процес триває, проте мені відомо, що дехто отримав цю суму. Але жодна з українських родин поки не зверталася», — сказав посол.
Мораді зазначив, що за виплати компенсацій відповідає Міністерство доріг і міського розвитку Ірану, у якому створено відповідний штаб.
Раніше Міжнародна група заявила, що Іран відмовився від переговорів щодо компенсацій. Іранська сторона це заперечує.
- 8 січня 2020 року у столиці Ірану після зльоту двома ракетами ППО був збитий пасажирський рейс МАУ PS752. Усі 176 осіб (зокрема 57 громадян Канади) на борту загинули. Кілька днів по тому Іран визнав, що його війська випадково збили літак. Розвідки США та країн Євросоюзу ще 9 січня повідомляли, що у трагедії винні військові. Українська влада заявила про відповідальність Ірану 11 січня.
- У Міністерстві оборони Ірану вважають відповідальним за трагедію оператора ракетної системи, який порушив правила ведення вогню «без дозволу». Комплекс ППО «забули» переналаштувати після переміщення, тому він помилково визначив літак як ціль.
- 17 березня 2021 року Іран оприлюднив остаточний звіт щодо авіакатастрофи. Україна назвала його цинічним і маніпулятивним. Незабаром МЗС України звинуватило Іран у маніпуляціях і відмові від співпраці в розслідуванні.
- 8 січня 2022 року Офіс генпрокурора назвав імена ймовірних виконавців злочину.