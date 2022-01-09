У Казахстані за час протестів затримали майже 6 тисяч людей

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У Казахстані за сім днів протестів затримали 5,8 тисячі людей, зокрема іноземців. Порушено 125 кримінальних справ, повідомляє пресслужба президента Казахстану.

Як передає ТАСС, у Міністерстві внутрішніх справ країни заявили, що серед затриманих — 300 втікачів, які намагалися залишити країну зі зброєю і грошима.

KazTAG пише, що із загальної кількості затриманих понад 500 людей вже перебувають під адміністративним арештом, а 134 — підозрюються в особливо тяжких злочинах.

Крім цього, у МВС уточнили кількість загиблих силовиків — 16, а не 18, як повідомлялося раніше. Під час протестів постраждали 1,3 тисячі поліцейських, бійців Нацгвардії та військових.