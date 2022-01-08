Протести у Казахстані: в Алмати під час заворушень загинули діти, Росія цілодобово перекидає літаки з військовими та технікою

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У Казахстані триває «антитерористична операція», в Алмати о 22-й годині вмикали сирени, які нагадували про початок комендантської години.

Про це повідомляють Informburo.kz і низка інших місцевих ЗМІ.

За даними правоохоронних органів Казахстану, у Східно-Казахстанській області затримали 500 людей, які нібито були під дією наркотиків. У затриманих вилучили саморобну холодну зброю та пляшки із запалювальною сумішшю. Також правоохоронці розповіли, що у Жамбилській області затримали 139 осіб зі зброєю. Окрім цього, у затриманих нібито була киргизька валюта. Наразі у всіх регіонах триває режим надзвичайного стану та комендантська година.

Тим часом державний телеканал «Хабар 24» повідомив, що аеропорт міста Алмати зачинений на невизначений час.

«Коли буде відновлена діяльність аеропорту Алмати, поки невідомо. Точна інформація про відновлення його роботи зʼявиться пізніше», — вказує телеканал.

Раніше повідомлялося, що аеропорт запрацює 10 січня.

Росія цілодобово перекидає до Казахстану літаками Іл-76 та Ан-124 підрозділи Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ), повідомляє Интерфакс.

Понад 70 літаків виконають понад 20 рейсів для перекидання техніки та десантників з російського міста Іваново до Казахстану. Зокрема, перекидаються нові бронетранспортери БТР-МД «Ракушка».

Зауважимо, 8 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 8 січня поговорив телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним. Під час розмови вони домовилися провести онлайн-саміт ОДКБ.

Сьогодні, 8 січня, стало відомо про загибель дітей під час сутичок в Алмати. За словами уповноваженого з прав дитини Аружани Саїн, під час заворушень в Алмати застрелили 11-річного хлопчика, який 5 січня йшов вулицею із батьками, цитує «Радио Азаттык».

Також був поранений 15-річний хлопчик, який разом із батьком їхав в автомобілі. Машину обстріляли невідомі. Нині підліток у важкому стані перебуває в лікарні. Батько також поранений і госпіталізований.

Пізніше місцеві ЗМІ повідомили про смерть 4-річної дівчинки. Вона нібито їхала з дядьком за продуктами у машині увечері 6 січня, коли розпочалася стрілянина. Окрім дівчинки, в авто було ще двоє дітей, вони поранені.