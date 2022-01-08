Авіакатастрофа МАУ: в Офісі генпрокурора заявили, що їм відомі імена імовірних виконавців злочину

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Заступник Генерального прокурора України Гюндуз Мамедов заявив, що слідчі знають імена імовірних виконавців у справі про збиття літака рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», але Іран не надає належного сприяння в розслідуванні катастрофи.

«Cлідство в Україні просувалося би значно краще, якби Іран надав належне сприяння. За два роки з боку Ірану фактично немає співробітництва. Україні слід активізувати власне розслідування і наполягати на міжнародній співпраці з країнами, що також потерпіли», — написав Мамедов.

Він додав, що з різних джерел Україні відомі ймовірні виконавці злочину і зараз потрібно тільки перевірити причетність до злочину кожної з цих осіб.

«У разі відмови Ірану визнати свою відповідальність та сплатити компенсації, Україна може звернутись до міжнародних органів. Зокрема, подати позов проти Ірану до Міжнародного суду ООН», — резюмував заступник генпрокурора.

Також у рубриці «Точка зору» на сайті «Радіо Свобода» він назвав імена осіб, про яких ідеться.

«Необхідно перевірити на причетність до вчинення злочину військовослужбовців нижніх ланок Корпусу вартових Ісламської революції (IRGC), у тому числі: капітана Мехді Хосраві (Mehdi Khosravi, командир ТОР М-1), першого лейтенанта Мейсама Хейроллахі (Meysam Kheirollahi, оператор), третього лейтенанта Саєда Ахмада Мірі (Seyed Ahmad Miri, оператор), першого лейтенанта Маґаммада Маджіда Еслама Дооста (Mohammad Majid Eslam Doost), капітана Саджада Мохаммаді (Sajjad Mohammadi), майора Хамеда Мабхута (Hamed Mabhout), другого бригадного генерала Ібрагіма Сафаї Кіа (Ibrahim Safaei Kia), бригадного генерала Алі Акбара Сейдуна (Ali Akbar Seydoun) та одного військового Іранської Армії полковника Мостафи Фараті (Mostafa Faratі), яким інкримінується службова недбалість, необережність та неналежне виконання службових обов’язків, та інших причетних осіб», — написав Мамедов.

6 січня 2022 року Міжнародна група, до якої входять Україна, Швеція, Британія і Канада, виступила із заявою, в якій вказала, що Іран дав однозначну відповідь, відмовившись від переговорів. Іран досі не дав повних відповідей групі, другий рік ігнорує запити Генпрокуратури України та не називає імена, а також посади винних.