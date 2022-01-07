Авіакатастрофа МАУ: Іран заперечує заяву Міжнародної групи і «готовий до переговорів» про відшкодування збитків

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Міністерство закордонних справ Ірану відреагувало на спільну заяву Міжнародної групи з координації та допомоги жертвам рейсу PS752, який збили над Тегераном у січні 2020 року.

Про це повідомляє Reuters.

Іранська сторона запевняє, що не відмовлялася від переговорів щодо компенсацій жертвам катастрофи.

«Іран підтверджує свою готовність до співпраці на двосторонній основі з кожною з країн [Міжнародної групи]», — заявили в МЗС Ірану, додавши, що переговори мають відбуватися з повагою до «суверенітету й внутрішнього законодавства, ймовірно, Ірану.

6 січня 2022 року Міжнародна група, до якої входять Україна, Швеція, Британія і Канада, виступила із заявою, в якій вказала, що Іран дав однозначну відповідь з відмовою від переговорів. Іран досі не дав повних відповідей групі, другий рік ігнорує запити Генпрокуратури України і не називає імена, а також посади винних.