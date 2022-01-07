Франція і Німеччина ініціювали зустріч «нормандського формату» найближчими тижнями
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Артем Марков / Дар'я Светлова / «Бабель»
Франція і Німеччина ініціювали найближчими тижнями зустріч лідерів «нормандської четвірки» щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
Про це на пресконференції за підсумками зустрічі із колегією Єврокомісії заявив президент Франції Емманюель Макрон, передає Укрінформ.
«Із канцлером Шольцем [канцлер Німеччини] ми запропонували провести ще одну зустріч протягом наступних тижнів [...]. Геополітична ситуація в регіоні потребує, щоб Європа і ЄС пропонували своє бачення, діяли та сідали за стіл переговорів з усіма учасниками, аби просуватися вперед у цих ключових напрямках», — сказав Макрон.
Він наголосив, що питання розвитку безпеки і оборони Європи буде одним з головних напрямків під час головування Франції в Раді ЄС у наступні пів року.
- «Нормандський формат» — це переговори президентів України, Франції, Росії та федерального канцлера Німеччини («нормандської четвірки») щодо війни на Донбасі.
- Востаннє лідери країн проводили зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. Зустріч наживо в Парижі відбулася у грудні 2019 року. Україна планувала зустріч у 2021 році, але Росія методично уникає підготовки зустрічі.
- 8 листопада 2021 року голова МЗС РФ Лавров відмовився від зустрічі в рамках формату, пославшись, зокрема, на затвердження підсумкового документа майбутньої зустрічі. 10 листопада Німеччина та Франція звинуватили Росію у зриві запланованих переговорів у «нормандському форматі». Вони зазначили, що РФ висуває неприйнятні умови та хоче стати нейтральним посередником.
- У МЗС України заявили, що Росія таким чином «добиває формат», а в РФ висунули умови для зустрічі — Україна має виконати всі Мінські домовленості.
- 15 грудня президент Зеленський провів зустріч із лідерами Франції та Німеччини, обговоривши російську загрозу і курс у НАТО.
- 6 січня 2022 року заступник голови Адміністрації президента РФ заявив, що Росія готова відновити переговори з Україною щодо Донбасу в «нормандському форматі».