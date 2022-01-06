Авіакатастрофа МАУ: Іран відмовився від переговорів про відшкодування збитків

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Іран відмовився приєднатися до переговорів щодо компенсацій жертвам катастрофи пасажирського літака МАУ PS752.

Про це йдеться у спільній заяві Міжнародної групи, опублікованій на сайті Міністерства закордонних справ України.

«Зовсім недавно [16 грудня 2021 року] Міжнародна група PS752 звернулася до Ірану із пропозицією взяти на себе зобовʼязання щодо вступу в переговори до 5 січня 2022 року. Але, на превеликий жаль, 27 грудня ми отримали однозначну відповідь від Ірану, в якій зазначалось, що Іран не бачить потреби вести переговори з Міжнародною групою», — сказано в заяві.

Відповідно до норм міжнародного права група добиватиметься притягнення Ірану до відповідальності «за дії та бездіяльність його цивільних і військових посадових осіб», доки іранська сторона повністю не відшкодує збитки.