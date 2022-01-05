Глава МЗС Дмитро Кулеба 10 січня зустрінеться з генсекретарем Альянсу і візьме участь у засіданні комісії Україна — НАТО
- Автор:
- Катерина Кадакова
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У понеділок, 10 січня, відбудеться засідання комісії Україна — НАТО на рівні послів під головуванням генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга, в якому візьме участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Про це повідомляє пресслужба Альянсу.
Також зазначається, що перед засіданням Столтенберг проведе переговори з главою МЗС України, а потім запланований спільний брифінг.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив участь у засіданні комісії.
«Жодних рішень про Україну без України. 10 січня буду в Брюсселі на засіданні Комісії Україна — НАТО. Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії», — написав він на своїй сторінці у Twitter.
Зазначимо, на 12 січня заплановані переговори НАТО з Росією щодо України та безпеки в Європі.
Нагадаємо, Угорщина з 2017 року блокує проведення засідань комісії Україна — НАТО через ухвалений закон про освіту, який визначає, що в навчальних закладах України мовою навчання є державна українська мова. Країна, яка є членом НАТО, неодноразово накладала вето на інтеграцію України до НАТО через «обмеження прав» угорців в Україні.
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