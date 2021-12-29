Єврокомісар Боррель запропонує ЄС створити в Україні військову навчальну місію

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European Parliament / Flickr

Верховний комісар Європейського союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель найближчим часом запропонує створити в Україні військову навчальну місію Євросоюзу.

Про це пише ZN.ua з посиланням на інтервʼю Борреля німецькому виданню Dіe Welt.

«Ми на місці вже оцінили, що потрібно українцям, чим ми можемо реально допомогти, скільки коштує така місія і хто може взяти у ній участь», — сказав Боррель. Він додав, що найближчим часом він озвучить цю пропозицію представникам ЄС.

Голова європейської дипломатії також нагадав, що нещодавно ЄС ухвалив рішення виділити Україні €31 мільйон на військові потреби.