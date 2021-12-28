Над Україною пролетіли два американські розвідники. Вони зібрали дані про російські війська

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На Україною 27 грудня літали два літаки-розвідники Військово-повітряних сил США. Це була одна з перших місій, у якій ВПС США відкрито виконували польоти у повітряному просторі України.

Про це пише Forbes.

У небі знаходилися літак спостереження E-8C і літак розвідки RC-135V. Вони пролетіли біля кордонів з Росією і поблизу окупованих територій Донбасу, зібравши інформацію і дані про розташування російських військ. США нададуть цю інформацію Україні.

Видання зазначає, що політ цих літаків був не лише розвідувальним, але й демонстративним — це була відповідь США на ультимативні вимоги Росії дати гарантії щодо нерозширення НАТО на Схід.