Засідання РНБО перенесли на добу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Пресслужба Офісу президента України
Рада нацбезпеки і оборони перенесла засідання на добу. Наразі його планують провести 30 грудня.
Про це пише РНБО у своєму Facebook.
«У зв’язку з тим, що президент України Володимир Зеленський розширив перелік питань, які вносяться до порядку денного засідання Ради національної безпеки і оборони України, засідання відбудеться 30 грудня 2021 року», — йдеться в повідомленні.
Раніше засідання планували провести 29 грудня.
- 22 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія стягнула до українського кордону понад 265 тисяч військових, з них 122 тисячі перебувають на відстані 200 кілометрів.
- Раніше західні ЗМІ повідомили про підготовку Кремлем наступу на кількох фронтах «у січні-лютому» 2022 року із залученням до 175 тисяч військових. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. США та країни Євросоюзу попередили Росію про наслідки та санкції.
- За даними розвідки США, Росія планує широкомасштабний швидкий наступ на трьох напрямках. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ЛНР» і «ДНР» .
- Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення на схід Європи, а 21 грудня міністр оборони РФ заявив, що американські ПВК «готують на Донбасі провокації із хімічною зброєю». У США цю заяву спростували та запевнили, що «не підуть на компроміс щодо ключових принципів, на яких будується європейська безпека».