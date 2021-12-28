Росія проведе переговори зі США про «гарантії безпеки» 10 січня, з НАТО — 12 січня

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США та Росія домовилися провести переговори про «гарантії безпеки» для РФ 10 січня.

Про це пише The Guardian.

Крім того, згідно із заявою представників адміністрації Джо Байдена, Росія та НАТО проведуть переговори 12 січня. «Ширша регіональна зустріч» за участю Москви, Вашингтону та низки європейських країн призначена на 13 січня.

«Будуть області, в яких ми зможемо досягти прогресу, й області, в яких ми не погоджуватимемося. У цьому полягає суть дипломатії», — повідомив представник Ради національної безпеки Білого дому.

26 грудня повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг готовий на початку січня скликати Раду Росія — НАТО, уперше за два з половиною роки.