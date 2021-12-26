У Путіна назвали розширення НАТО «питанням життя і смерті» Росії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Michael Parulava / Unsplash
У президента РФ Володимира Путіна вважають розширення НАТО питанням «життя і смерті» Росії.
Про це заявив його речник Дмитро Пєсков, пише РБК.
Він вважає, що країни Заходу «методично обдурювали» Росію про нерозширення НАТО на схід.
«Причому в результаті цього обману ми дійшли ситуації, коли наша безпека під загрозою подальшої експансії і політичної, і військової інфраструктури НАТО у бік наших кордонів», — пояснив Пєсков.
У зв’язку з цим питання гарантій безпеки для РФ від НАТО про нерозширення Альянсу на пострадянські країни є для Росії «питанням життя і смерті».
- Раніше західні ЗМІ повідомили про підготовку Кремлем наступу на Україну на декількох фронтах «у січні-лютому» 2022 року із залученням до 175 тисяч військових. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки та санкції.
- За даними розвідки США, Росія планує широкомасштабний швидкий наступ на трьох напрямках. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ЛНР» і «ДНР» .
- Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення на схід Європи, а 21 грудня міністр оборони РФ заявив, що американські ПВК «готують на Донбасі провокації з хімічною зброєю» . У США цю заяву спростували, а також запевнили, що «не підуть на компроміс щодо ключових принципів, на яких будується європейська безпека».