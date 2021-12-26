Генсек НАТО готовий вперше за 2,5 року скликати Раду з Росією
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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NATO / Website
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг готовий на початку січня скликати вперше з 2,5 року Раду Росія — НАТО.
Про це пише Deutsche Welle.
Наразі Столтенберг контактує з Росією з цього приводу, але підтвердження з Москви ще не прозвучало.
У МЗС Росії підтвердили, що цю пропозицію отримали, однак наразі її розглядають і ще не мають остаточної відповіді.
12—13 січня НАТО проведе зустріч Військового комітету на рівні очільників генштабів країн-членів Альянсу. Цей комітет напрацьовує військові рекомендації для Північноатлантичної ради.
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