Зеленський скликає на 29 грудня засідання РНБО
- Автор:
- Олег Панфілович
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Офіційний сайт президента України
Президент Володимир Зеленський ініціював засідання Ради національної безпеки та оборони.
Про це повідомляється на сторінці РНБО у Facebook.
«Сьогодні, 24 грудня 2021 року, після доповіді секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова президентові України Володимиру Зеленському глава держави прийняв рішення про проведення в середу, 29 грудня 2021 року, засідання РНБО України», — йдеться в повідомленні.
- 22 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія стягнула до українського кордону понад 265 тисяч військових, з них 122 тисячі перебувають на відстані 200 кілометрів.
- Раніше західні ЗМІ повідомили про підготовку Кремлем наступу на кількох фронтах «у січні-лютому» 2022 року із залученням до 175 тисяч військових. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. США та країни Євросоюзу попередили Росію про наслідки та санкції.
- За даними розвідки США, Росія планує широкомасштабний швидкий наступ на трьох напрямках. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ЛНР» і «ДНР».
- Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення на схід Європи, а 21 грудня міністр оборони РФ заявив, що американські ПВК «готують на Донбасі провокації з хімічною зброєю». У США цю заяву спростували, а також запевнили, що «не підуть на компроміс щодо ключових принципів, на яких будується європейська безпека».