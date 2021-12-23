Штаб ООС показав відео бойової стрільби з Javelin. «Екрани» на башті танків він пробиває

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Штаб Операції обʼєднаних сил показав відео тренувальних стрільб бойовим зарядом FGM-148 із протитанкового ракетного комплексу Javelin.

Стрільби по бронетехніці пройшли 22 грудня на одному з полігонів Донбасу. Українські військовослужбовці успішно знищили ціль з першого пострілу. Важливою особливістю цього ПТРК є те, що він вражає задану ціль майже зі 100% точністю.

На відео показано, що Javelin легко пробив захисний «екран» на башті танку. Такими ж «екранами» свої танки «захистили» російські війська, які нагромаджуються поблизу кордонів України. Ймовірно, командування РФ вважає, що вони допоможуть техніці вижити після пострілу з Javelin.

Зазвичай «екранами» обшивають корпус техніки. Це допомагає збити кумулятивний струмінь більшості протитанкових зарядів від РПГ, але Javelin працює за принципом удару з неба (після пострілу ракета піднімається вгору).