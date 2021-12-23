Штаб ООС показав відео бойової стрільби з Javelin. «Екрани» на башті танків він пробиває
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Штаб Операції обʼєднаних сил показав відео тренувальних стрільб бойовим зарядом FGM-148 із протитанкового ракетного комплексу Javelin.
Стрільби по бронетехніці пройшли 22 грудня на одному з полігонів Донбасу. Українські військовослужбовці успішно знищили ціль з першого пострілу. Важливою особливістю цього ПТРК є те, що він вражає задану ціль майже зі 100% точністю.
На відео показано, що Javelin легко пробив захисний «екран» на башті танку. Такими ж «екранами» свої танки «захистили» російські війська, які нагромаджуються поблизу кордонів України. Ймовірно, командування РФ вважає, що вони допоможуть техніці вижити після пострілу з Javelin.
Зазвичай «екранами» обшивають корпус техніки. Це допомагає збити кумулятивний струмінь більшості протитанкових зарядів від РПГ, але Javelin працює за принципом удару з неба (після пострілу ракета піднімається вгору).
- Росія зосередила навколо України групи військ чисельністю понад 100 тисяч і продовжує стягувати війська. Західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тисяч російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ЛНР» і «ДНР».
- Росії в разі вторгнення загрожують масштабні санкції, аж до відключення від платіжної системи SWIFT. У РФ вже заявили, що «виживуть», якщо це станеться.
- Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення його на схід Європи, а 21 грудня міністр оборони РФ заявив, що американські ПВК «готують на Донбасі провокації з хімічною зброєю». У США цю заяву спростували.