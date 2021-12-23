Штаб ООС показал видео боевой стрельбы из Javelin. «Экраны» на башне танков он пробивает

Штаб Операции объединенных сил показал видео тренировочной стрельбы боевым зарядом FGM-148 из противотанкового ракетного комплекса Javelin.
Стрельбы по бронетехнике прошли 22 декабря на одном из полигонов Донбасса. Украинские военнослужащие успешно уничтожили цель с первого выстрела. Важная особенность этого ПТРК в том, что он поражает заданную цель почти со 100% точностью.
На видео показано, что Javelin с легкостью пробил защитный «экран» на башне танка. Такими же «экранами» свои танки «защитили» российские войска, которые скапливаются возле границ Украины. Вероятно, командование РФ полагает, что они помогут технике выжить после выстрела из Javelin.
Обычно «экранами» обшивают корпус техники. Это помогает сбить кумулятивную струю большинства противотанковых зарядов от РПГ, но Javelin работает по принципу удара с неба (после выстрела ракета поднимается вверх).
- Россия сосредоточила вокруг Украины группы войск численностью свыше 100 тысяч и продолжает стягивать войска. Западные СМИ сообщают, что в масштабном вторжении могут участвовать до 175 тысяч российских военных. Также Россия усиливает группировки боевиков «ЛНР» и «ДНР».
- России в случае вторжения грозят масштабные санкции, вплоть до отключения от платежной системы SWIFT. В РФ уже заявили, что «выживут», если это произойдет.
- Россия требует гарантии от НАТО о нерасширении на восток Европы, а 21 декабря министр обороны РФ заявил, что американские ЧВК «готовят на Донбассе провокации с химическим оружием». В США это заявление опровергли.