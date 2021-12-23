Допомогли сигнали. Посол Німеччини вважає малоймовірним вторгнення військ Росії в Україну

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Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає, що ризик повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну знизився завдяки чітким та скоординованим сигналам Європи на адресу Кремля.

Про це пише Deutsche Welle.

«Протягом минулих тижнів ми не спостерігали суттєвого нарощування військових підрозділів поблизу кордону Росії і України. З огляду на це, я вважаю імовірність масштабного нападу Росії і надалі низькою», — написала Фельдгузен у листі, зміст якого розповсюдило агентство DPA.

Дипломат при цьому наголосила, що Німеччина, як і її союзники по НАТО, дуже серйозно ставиться до пересування військ РФ і дій Москви. Вона закликала дивитися на ситуацію спокійно, розважливо, але й пильно.