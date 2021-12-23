Помогли сигналы. Посол Германии считает маловероятным вторжение войск России в Украину

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен считает, что риск полномасштабного вторжения войск России в Украину снизился благодаря четким и скоординированным сигналам Европы в адрес Кремля.
Об этом пишет Deutsche Welle.
«В течение прошедших недель мы не наблюдали существенного наращивания военных подразделений вблизи границы России и Украины. Учитывая это, я считаю вероятность масштабного нападения России и в дальнейшем низкой», — написала Фельдгузен в письме, содержание которого распространило агентство DPA.
Дипломат при этом подчеркнула, что Германия, как и ее союзники по НАТО, очень серьезно относится к передвижениям войск РФ и действиям Москвы. Она призвала смотреть на ситуацию спокойно, рассудительно, но и бдительно.
- Россия сосредоточила вокруг Украины группы войск численностью свыше 100 тысяч и продолжает стягивать войска. Западные СМИ сообщают, что в масштабном вторжении могут участвовать до 175 тысяч российских военных. Также Россия усиливает группировки боевиков «ЛНР» и «ДНР».
- России в случае вторжения грозят масштабные санкции, вплоть до отключения от платежной системы SWIFT. В РФ уже заявили, что «выживут», если это произойдет.
- Россия требует гарантии от НАТО о нерасширении на восток Европы, а 21 декабря министр обороны РФ заявил, что американские ЧВК «готовят на Донбассе провокации с химическим оружием». В США это заявление опровергли.