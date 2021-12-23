«Віддані дипломатичному шляху». МЗС відповіло на слова Путіна про підготовку Україною військової операції на Донбасі

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Міністерство закордонних справ України заявило, що слова президента Росії Володимира Путіна про нібито підготовку Україною «військової операції» на Донбасі не відповідають дійсності.

Про це в коментарі «Українській правді» заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Заява президента Росії про нібито підготовку Україною «військової операції» на Донбасі не відповідає дійсності. Україна прагне виключно миру. Постійні зусилля українського керівництва задля зрушення з місця мирного процесу, насамперед в «нормандському форматі», яскраво ілюструють відданість України політико-дипломатичному шляху врегулювання збройного конфлікту», — заявив Ніколенко.

У МЗС України закликали Росію сконцентруватися на виконанні домовленостей про припинення вогню та завершенні збройного конфлікту на Донбасі.

У четвер на пресконференції президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна нібито готує чергову «військову операцію на Донбасі», а Захід заздалегідь намагається змусити його не втручатися та погрожує санкціями.