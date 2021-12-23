Путін вважає, що Україна готує «військову операцію на Донбасі». І його нібито намагаються змусити «не втручатися»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Пресслужба президента Російської Федерації
Президент Росії Володимир Путін заявив, що це Україна нібито готує чергову «військову операцію на Донбасі». А Захід заздалегідь намагається змусити його не втручатися і погрожує санкціями.
Про це він повідомив на своїй пресконференції 23 грудня.
Журналісти запитали його про можливість вторгнення російських військ в Україну, але той почав розповідати про те, що це сама Україна хоче провести військову операцію на Донбасі.
«Тепер нам кажуть: війна, війна, війна. Складається враження, що, можливо, готують третю військову операцію [на Донбасі] і нас заздалегідь попереджають: не втручайтеся, не захищайте цих людей. Втрутитесь і захищатимете — такі й такі нові санкції будуть. І готуються, можливо, до цього», — вважає Путін.
Він також думає, що Захід намагається зробити з України «антиросію» і постійно «накачувати» її сучасною зброєю.
«Як Росія має жити в історичній перспективі? Постійно з оглядкою, що відбувається, які нові системи озброєння поставлені. А потім під прикриттям цих систем озброєння штовхнути радикалів на вирішення питань на Донбасі військовим шляхом і питання Криму теж», — пояснив Путін.
Він також знову звинуватив Україну у порушенні Мінських домовленостей і підкреслив, що саме через це запропонував президенту США Джо Байдену провести перемовини щодо гарантій безпеки. За словами Путіна, американці готові на початку року провести такі зустрічі у Женеві.
- Раніше західні ЗМІ повідомили про підготовку Кремлем наступу на декількох фронтах «у січні-лютому» 2022 року із залученням до 175 тисяч військових. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки та санкції.
- За даними розвідки США, Росія планує широкомасштабний швидкий наступ на трьох напрямках. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ЛНР» і «ДНР».
- Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення на схід Європи, а 21 грудня міністр оборони РФ заявив, що американські ПВК «готують на Донбасі провокації з хімічною зброєю». У США цю заяву спростували, а також запевнили, що «не підуть на компроміс щодо ключових принципів, на яких будується європейська безпека».