Путін вважає, що Україна готує «військову операцію на Донбасі». І його нібито намагаються змусити «не втручатися»

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Пресслужба президента Російської Федерації

Президент Росії Володимир Путін заявив, що це Україна нібито готує чергову «військову операцію на Донбасі». А Захід заздалегідь намагається змусити його не втручатися і погрожує санкціями.

Про це він повідомив на своїй пресконференції 23 грудня.

Журналісти запитали його про можливість вторгнення російських військ в Україну, але той почав розповідати про те, що це сама Україна хоче провести військову операцію на Донбасі.

«Тепер нам кажуть: війна, війна, війна. Складається враження, що, можливо, готують третю військову операцію [на Донбасі] і нас заздалегідь попереджають: не втручайтеся, не захищайте цих людей. Втрутитесь і захищатимете — такі й такі нові санкції будуть. І готуються, можливо, до цього», — вважає Путін.

Він також думає, що Захід намагається зробити з України «антиросію» і постійно «накачувати» її сучасною зброєю.

«Як Росія має жити в історичній перспективі? Постійно з оглядкою, що відбувається, які нові системи озброєння поставлені. А потім під прикриттям цих систем озброєння штовхнути радикалів на вирішення питань на Донбасі військовим шляхом і питання Криму теж», — пояснив Путін.

Він також знову звинуватив Україну у порушенні Мінських домовленостей і підкреслив, що саме через це запропонував президенту США Джо Байдену провести перемовини щодо гарантій безпеки. За словами Путіна, американці готові на початку року провести такі зустрічі у Женеві.