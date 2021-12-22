Die Welt: Сили швидкого реагування НАТО приведені в підвищену боєготовність через загрозу вторгнення Росії в Україну

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Morris MacMatzen / Stringer

Північноатлантичний Альянс привів у підвищену бойову готовність Сили швидкого реагування (NATO Response Force, NRF), загальна чисельність яких становить 40 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє Die Welt, зазначаючи, що вперше НАТО реагує конкретними заходами на розміщення російських військ біля кордонів України.

Дипломати розповіли виданню, що з понеділка, 21 грудня, Обʼєднана оперативна група підвищеної готовності НАТО (VJTF), що входить до структури NRF, має бути готовою до розгортання у кризовому районі протягом пʼяти днів. Також у підвищеній готовності перебувають сили спеціального призначення і військової логістики.

Сили VJTF було створено у 2014 році, після анексії Росією Криму. До їхнього складу входять 6 400 військовослужбовців США, Великої Британії, Польщі, Іспанії, Італії та інших країн-учасниць НАТО. Група VJTF переважно сухопутна, але підтримується швидким підкріпленням бригад у разі серйозної кризи.