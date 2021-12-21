Родичам загиблих в авіакатастрофі MH17 виплатять компенсації

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Pierre Crom / Contributor

Генпрокурор Нідерландів Біргіт ван Руссел заявила, що людям, чиї рідні та близькі загинули під час авіакатастрофи МН17, виплатять грошові компенсації.

Для чоловіка чи дружини, офіційно зареєстрованого партнера загиблого та близького партнера, який жив разом із загиблим, дітей, батьків та опікунів сума компенсації становитиме €40 тисяч.

У другій категорії — діти та батьки, які не жили разом із загиблими, їм виплатять компенсацію в розмірі €35 тисяч. Третя категорія — брати, сестри, бабусі, дідусі, онуки, дядьки та тітки, а також племінники, вони повинні отримати по €30 тисяч.

Якщо одна людина втратила кількох рідних, то їй виплатять кілька компенсацій.

Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Загинули 298 людей. Росія свою причетність до катастрофи заперечує і звинувачує Україну.