Королева Єлизавета порушить традицію святкування Різдва через коронавірус
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Facebook / The Royal Family
Королева Великої Британії Єлизавета II через стрімке поширення коронавірусу «Омікрон» всупереч багаторічній традиції зустріне Різдво у Віндзорському замку.
Про це повідомляє BBC.
Як зазначається, раніше королева щороку вирушала на Різдво до Сандрингемського палацу, розташованого в Норфолку.
Працівники Букінгемського палацу описали це як особисте рішення королеви, яке «відбиває обережний підхід».
Також вказується, що члени королівської родини під час свят приїдуть до Єлизавети II у Віндзорський замок. Нині невідомо, хто саме приїде до королеви, але представник Букінгемського палацу сказав, що «всіх відповідних інструкцій» буде дотримано.
- Раніше Єлизавета ІІ скасувала традиційний передріздвяний сімейний обід через різке зростання кількості випадків захворювання «Омікроном» у Великій Британії.
- Наразі весь світ побоюється великих наслідків через поширення «Омікрону» і закрився від Південної Африки, звідки прийшов штам. Попередні аналізи свідчать про те, що штам у чотири рази заразніший за «Дельту», але хвороба протікає у легкій формі. Проте є побоювання, що з часом B.1.1.529 може переходити у важку форму. Компанія Pfizer вже заявила, що необхідно колоти три дози вакцини. Це ж рекомендує і Moderna.