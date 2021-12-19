Віцеспікер Ради Олександр Корнієнко заявив, що виконував регламент під час оголошення нового глави фракції «Голос»

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Сергій Бортник / «Бабель»

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що виконував регламент, коли оголошував про зміну глави фракції «Голос», що партія назвала «рейдерським захопленням за прямого втручання Офісу президента».

Про це він заявив у коментарі «Суспільному».

«Ми виконуємо регламент. Фракція провела засідання, визначила нове керівництво. Сказала, що вона це зробила на основі ухвали суду, яка сказала, що їх положення більше не діє. Апарат запитав, чи є ухвала. Вони показали її. Тобто Апарат сформував запит, який я відповідно до регламенту оголосив на засіданні», — пояснив Корнієнко.

Віцеспікер Ради уточнив, що незгодні із цим рішенням можуть оскаржити його у суді, а фракції «Голос» самій треба вирішувати на тлі розколу «як вони далі будуть жити».

17 грудня 2021 року Корнієнко під час засідання парламенту оголосив про зміну голови фракції «Голос»: замість Ярослава Железняка буде Олександра Устінова. Однак керівництво партії заявило про про «рейдерське захоплення за прямого втручання Офісу президента», а рішення суду назвали фіктивним. Тоді партія «Голос» звинуватила Корнієнка у тому, що він «відчайдушно тягнув час для того, щоб забезпечити оголошення злочинної ухвали Окружного адміністративного суду Києва».