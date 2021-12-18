В Ірландії через коронавірус запроваджують комендантську годину

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Marco Castellani / Flickr

В Ірландії для стримання поширення коронавірусу запроваджують комендантську годину з 20:00.

Про це повідомляється на сайті уряду країни.

Обмеження почне діяти з опівночі 20 грудня і поширюватиметься на готелі, кінотеатри, театри, бари, ресторани, окрім доставки та продажу навинос, а також масові заходи (розважальні, культурні, громадські, спортивні).

Водночас на заходах, які проводитимуться до 20:00, можуть бути заповнені лише 50% місць або не більше як тисяча людей. Це стосуватиметься кінотеатрів, але не конференцій, ярмарків тощо.

Заходи на відкритому повітрі також обмежуватимуться — 50% місць чи 5 000 учасників.

На весіллях зможуть бути присутніми максимум 100 людей, і вони зможуть тривати до опівночі.

Всі, хто прибуватиме до країни, будуть зобовʼязані проходити тести на антиген або ПЛР, також пасажирам, які прибувають до Ірландії, тепер рекомендується проводити тестування на антигени щодня протягом 5 днів поспіль, починаючи з дня прибуття.

Попередньо, нові заходи будуть чинними до 30 січня.