Штурм будівлі Конгресу США: прихильник Трампа отримав 5 років увʼязнення — це найсуворіший вирок
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Blink O'fanaye / Flickr
Ще один прихильник колишнього президента США Дональда Трампа отримав тюремний термін за участь у штурмі будівлі Конгресу США. Суд засудив 54-річного Роберта Скотта Палмера до понад 5 років позбавлення волі у федеральній вʼязниці, що стало найсуворішим вироком у цій справі.
Про це повідомляє Tampa Bay Times.
Палмеру нарахували термін переважно за напад на поліцейських. При цьому суд не врахував його каяття, письмові вибачення та доводи захисту про те, що Палмер мав тяжке дитинство.
У листі Палмер заявив, що «влада обдурила і маніпулювала їм», намагаючись врятувати своє становище за рахунок таких, як він, шляхом хаосу.
«Мені дуже, дуже соромно за те, що я зробив», — сказав Палмер під час слухання.
Крім тюремного терміну, Палмеру призначили штраф у $2 тисячі та 36 місяців нагляду після звільнення.
- 6 січня у Вашингтоні сталися заворушення. У той день Конгрес зібрався, щоб затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента. Тоді Дональд Трамп опублікував відео, в якому вкотре заявив, що у нього вкрали вибори, але знову не надав жодних доказів. Після цього його прихильники пішли штурмувати будівлю Капітолія, де засідає Конгрес. Унаслідок інциденту загинули пʼятеро людей, зокрема один працівник поліції. Обраний президент Байден назвав цей штурм заколотом.
- ФБР не виявило доказів змови прихильників Трампа під час штурму. За цією справою до відповідальності притягнули понад 600 людей.
- 9 жовтня президент США Джо Байден відмовив Трампу у праві зберігати конфіденційність листування співробітників його адміністрації, що стосувалося штурму будівлі Конгресу.