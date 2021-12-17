У фракції «Голос» змінився глава — замість Ярослава Железняка буде Олександра Устінова. Партія заявила про «рейдерське захоплення»

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«Бабель»

Віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко оголосив 17 грудня про зміну голови фракції «Голос»: замість Ярослава Железняка буде Олександра Устінова, заступницею — Юлія Клименко.

Після цього Железняк прийшов на брифінг голови парламенту Руслана Стефанчука і заявив, що Корнієнко вчинив кримінал на підставі «ухвали Окружного адміністративного суду Києва, яку подали та зареєстрували дві години тому».

Олексій Гончаренко / Facebook

Пізніше керівництво партії «Голос» заявило

Кілька місяців тому у «Голосі» стався розкол: більшість партійців вимагали звільнення керівництва партії та фракції, а 10 народних депутатів заявили про створення окремого обʼєднання «Справедливість» у парламенті. До об’єднання увійшли: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараськін, Ярослав Юрчишин та Ярослав Рущишин. Це більша частина парламентської фракції «Голос» — всього у ній 20 членів.

Народні депутати звинуватили керівницю партії Кіру Рудик в узурпації влади та корупційних договорняках, а керівника фракції Ярослава Железняка в тому, що той не виконує свої обовʼязки голови фракції та кілька місяців поспіль відмовляється скликати засідання фракції. Перед цим через нинішнє керівництво з партії вийшов один з її засновників і лідерів Сергій Притула.