Во фракции «Голос» сменился глава. Вместо Ярослава Железняка будет Александра Устинова

Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко объявил 17 декабря о смене главы фракции «Голос»: вместо Ярослава Железняка будет Александра Устинова, заместительницей — Юлия Клименко.

После этого Железняк пришел на брифинг главы парламента Руслана Стефанчука и заявил, что Корниенко совершил криминал: «Ваш первый заместитель сегодня совершил уголовное преступление, потому что, не имея никаких документов, а только указание Андрея Ермака, главы Офиса Президента, отомстить фракции «Голос» за то , что мы не голосовали за ваши законы, защищали вашего предшественника Дмитрия Разумкова, прямо говорили об офшорах президента и назначении российских граждан».

Железняк подчеркнул, что Корниенко объявил об изменении руководства фракции на основании «постановления Окружного административного суда Киева, которое подали и зарегистрировали два часа назад».

Алексей Гончаренко / Facebook

Несколько месяцев назад в «Голосе» произошел раскол: большинство партийцев требовали увольнения руководства партии и фракции, а 10 народных депутатов заявили о создании отдельного объединения «Справедливость» в парламенте. В объединение вошли: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараськин, Ярослав Юрчишин и Ярослав Рущишин. Это большая часть парламентской фракции «Голос» — всего в ней 20 членов.

Народные депутаты обвинили руководителя партии Киру Рудык в узурпации власти и коррупционных договорняках, а руководителя фракции Ярослава Железняка в том, что тот не выполняет свои обязанности главы фракции и 5 месяцев подряд отказывается созвать заседание фракции. Перед этим из-за руководства из партии вышел один из ее основателей и лидеров Сергей Притула.