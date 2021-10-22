Часть «Голоса» заявила, что Железняка уволили с должности главы фракции. Он все отрицает

На заседании Рады спикер парламента Руслан Стефанчук зачитал письмо с подписями 11 из 20 народных депутатов — членов депутатской фракции политической партии «Голос» об увольнении Ярослава Железняка с должности главы фракции «Голос».

Об этом заявила глава объединения «Справедливость» Александра Устинова.

«Такое решение было принято большинством фракции еще в июле месяце. Сегодня его с трибуны зачитал председатель Верховной Рады, что автоматически означает: этот человек не возглавляет нашу фракцию», — написала нардеп.

Она отметила, что такое решение позволит «разблокировать работу фракции» и на следующем заседании избрать нового руководителя.

Сам Железняк называет это «провокацией от справедливых тушек».

«Сегодня депутаты самопровозглашенной «Справедливости» отправили свое отдельное заявление главе Рады. Даже прибегли к подделке документов, но это такое. Председатель зачитал их письмо (не решение фракции) как объявление», — отметил депутат.

Он добавил, что спикеру сразу сообщили, что ни фракция, ни партия «Голос» не принимали ни одного подобного решения.

«Все, что произошло сегодня, никаких юридических последствий не имеет. О чем также сразу было сообщено и направлено соответствующее официальное письмо», — убеждает нардеп.

Партия также заявила, что попытки отстранить Ярослава Железняка с должности председателя фракции «Голос» не имеют юридической силы.

«Это письмо не имеет никакой юридической силы и является грубым нарушением законодательства и направлено исключительно на отвлечение внимания от позорных решений депутатов так называемой группы «Справедливость», — говорится в сообщении.

Напомним, 12 июля народный депутат партии «Голос» Александра Устинова уже сообщала, что Ярослава Железняка уволили с должности главы фракции. Однако он сам это отрицал.