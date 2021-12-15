Кремль передав США пропозиції щодо юридичних гарантій нерозширення НАТО

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Помічниця держсекретаря США Карен Донфрід 15 грудня зустрілася в Москві із заступником глави Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком і заступником російського міністра закордонних справ Сергієм Рябковим. Вони обговорили накопичення російських військ біля кордонів України та гарантії нерозширення НАТО.

Про це повідомили в посольстві США в Росії.

Під час переговорів Донфрід запевнила, що США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. Також помічниця держсекретаря США наголосила, що прогрес у припиненні конфлікту на сході України можливий у разі виконання Мінських угод і що Сполучені Штати готові підтримати дипломатичні зусилля на підтримку «нормандського формату».

Водночас Рябков порушив питання нерозширення НАТО й озвучив Донфрід конкретні пропозиції Москви щодо вироблення юридичних гарантій.

Окрім цього, за даними джерела агентства Интерфакс, Козак і Донфрід «домовилися продовжити взаємодію з імплементації Мінських угод з урахуванням заявленої президентом США Байденом на Женевському саміті позиції про необхідність обовʼязкового надання Донбасу особливого статусу для завершення конфлікту».

Після зустрічі з представниками РФ помічниця держсекретаря США прямує до Брюсселю, де збирається обговорити із союзниками та партнерами підсумки переговорів.