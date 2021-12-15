Дослідження: дві дози вакцини CoronaVac не захищають від штаму «Омікрон». У Pfizer захист є — але слабкий

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Дві дози вакцини CoronaVac не захищають від нового штаму коронавірусу «Омікрон». У Pfizer є захист, але він слабкий.

Такі дані дослідження Гонконгського університету, пише South China Morning Post.

Учені зазначили, що вакцини від Sinovac та Pfizer викликали «неадекватні» рівні антитіл проти штаму «Омікрон».

З 25 людей, які мали дві дози вакцини CoronaVac, у жодного не було виявлено достатнього рівня нейтралізуючих антитіл. Що стосується вакцини Pfizer, то такі антитіла виявили лише у 5 з 25 вакцинованих. Однак навіть вони були в 35—40 разів нижчими, аніж проти штамів «Бета» чи «Дельта».

За словами учених, це свідчить про те, що вакциновані та навіть перехворілі все одно можуть повторно заразитися новим штамом. Вони рекомендують якомога швидше запровадити бустерну дозу для всього населення для підвищення рівня імунітету.

Виробник вакцини CoronaVac з посиланням на власні дослідження запевняє, що третя доза його вакцини підвищує ефективність імунітету і здатна протидіяти і новому штаму.