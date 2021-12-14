Дослідження: Ефективність двох доз вакцини Pfizer у запобіганні госпіталізації падає до 70% через новий штам «Омікрон»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
Дві дози вакцини Pfizer захищають від госпіталізації тих, хто заразився новим штамом коронавірусу «Омікрон», на 70%. Ефективність захисту від інших штамів сягає майже 100%.
Такими є попередні дані з ПАР, де активно поширюється новий штам, пише Reuters.
За даними дослідження, проведеного з 15 листопада до 7 грудня, люди, які були повністю вакциновані від коронавірусу вакциною Pfizer, мали захист у 70% від госпіталізації, тоді як для попереднього штаму «Дельта» цей показник сягав 93%.
Що стосується запобігання будь-яким симптомам, то тут падіння ефективності двох доз ще більше — з 80% до 33%.
Водночас автори дослідження наголошують, що результати є лише попередніми, тому їх ще варто перевірити.
- Увесь світ побоюється великих наслідків через поширення «Омікрону» і закрився від Південної Африки, звідки прийшов штам. Всесвітня організація охорони здоровʼя при цьому закликає не панікувати.
- Раніше повідомлялося, що антитіла від вакцини Pfizer у 40 разів менш ефективні проти штаму «Омікрон». Компанія після цього повідомила, що необхідно колоти три дози.
- Попередні аналізи свідчать про те, що штам у чотири рази заразніший за «Дельту», але хвороба протікає у легкій формі. Проте є побоювання, що з часом B.1.1.529 може переходити у важку форму.