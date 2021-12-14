Ілон Маск продав акції Tesla ще на $906 мільйонів на тлі падіння їхньої ціни
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Бізнесмен і винахідник Ілон Маск продав ще один свій пакет акцій компанії Tesla на $906,5 мільйона.
Про це пише Bloomberg.
Маск продав 934 091 акцію, щоб покрити податки від реалізації ще 2,1 мільйона опціонів. За останні пʼять тижнів він продав акцій на загальну суму у $12,7 мільярда. Маску залишилося продати ще 30% своїх акцій, щоб виконати свою обіцянку позбутися 10% частки прямого володіння акціями компанії.
Видання зазначає, що остання угода Маска збіглася з тим, що ринкова капіталізація Tesla вперше з 22 жовтня опустилася нижче за позначку в $1 трильйон. Акції продовжили падіння і сьогодні, 14 грудня.
- 6 листопада Маск запитав користувачів Twitter, чи варто йому продати 10% своїх акцій Tesla. Імовірно, так він відреагував на запропонований Білим домом податок для багатих людей, який стосується нереалізованого приросту капіталу. Майже 58% опитаних проголосували за продаж акцій.
- 10 грудня Маск написав у Twitter, що розмірковує про те, щоб кинути роботу та стати блогером.
- Зараз Ілон Маск обіймає посаду генерального директора в Tesla та SpaceX, а також керує стартапом Neuralink і компанією The Boring Company. Основу його статків становлять акції Tesla. Маск залишається найбагатшою людиною світу.