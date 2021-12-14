Міноборони: Росія продовжує стягувати війська до кордонів України

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УНІАН / Ратинський В’ячеслав

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що після онлайн-саміту президентів Джо Байдена та Володимира Путіна Росія не припинила стягувати війська до кордонів України.

Про це він зазначив у телефонній розмові з журналістом видання Politico.

За його словами, Росія наразі має понад 100 тисяч військових, розкиданих від окупованого Криму до північно-західного кордону РФ і Білорусі. Отже, «агресор може атакувати одночасно на кількох фронтах із застосуванням артилерії, танків і авіації».

Міністр оборони підкреслив, що нове вторгнення буде катастрофічним як для Росії, так і для України.

«Це буде українська кров, це буде російська кров, і багато солдатів з Росії повернуться додому у трунах. Це може бути катастрофа», — зазначив він і додав, що українська армія налічує близько 250 тисяч військових, 200 тисяч резервістів у територіальних підрозділах і 400 тисяч ветеранів українсько-російської гібридної війни.

Міністр наголосив, що наявність 15 атомних енергоблоків на території України роблять будь-яку стрілянину особливо небезпечною.

На думку Резнікова, Путін не так сильно зацікавлений в Україні, як у тому, щоб показати Європі, на що здатна Росія, оскільки «захопивши Україну, Кремль увійде в Європу».

Нагадаємо, 7 грудня між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним відбувся відеодзвінок, під час якого вони обговорили загрозу вторгнення військ Росії в Україну. Байден закликав до мирної деескалації та попередив про серйозні санкції. Путін просив гарантії від США щодо нерозширення НАТО на схід.