На Донбасі на забороненій міні підірвався військовий. Її осколки покажуть спостерігачам
- Автор:
- Костя Андрейковець
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На Донбасі в зоні бойових дій на забороненій міні підірвався 49-річний лейтенант Збройних сил України.
Як повідомляє штаб ООС, його терміново евакуювали до шпиталю — стан пораненого оцінюється як середньої тяжкості.
Огляд пораненого підтвердив застосування російськими бойовиками дистанційних пластикових мін, заборонених міжнародними конвенціями через заподіяння значних страждань потерпілому.
У штабі заявили, що провведуть розслідування, матеріали якого разом з уламками міни, витягнутими з тіла військового, передадуть міжнародним наглядовим організаціям.
- 1 грудня російські бойовики на Донбасі дистанційно замінували околиці міста Мар’їнка, скинувши бойові осколкові міни з механізмом самоліквідації ПОМ-2. Поранення отримав місцевий житель.
- 3 грудня бойовики обстріляли Станицю Луганську. По селищу двічі відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм та озброєння БМП-1. Того ж дня був поранений український військовий.
- 9 грудня унаслідок обстрілів двоє бійців ЗСУ отримали поранення, а 11 грудня один боєць.